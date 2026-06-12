Суд поставил точку в уголовном деле с дольщиками, где фигурировал Асхат Ниязов

В Усть-Каменогорске вынесен приговор руководителям группы строительных компаний Dala-SK, которых признали виновными в незаконном привлечении средств дольщиков и мошенничестве. Общая сумма привлеченных средств превысила 3 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело в отношении руководителей группы строительных компаний Dala-SK рассматривал межрайонный суд по уголовным делам города Усть-Каменогорска. Следствие установило, что руководители компаний в период с октября 2022 года по декабрь 2024 года незаконно привлекали денежные средства участников долевого строительства в Усть-Каменогорске. По данным суда, сумма привлеченных средств составила более 1,5 млрд тенге.

По данным суда, аналогичная схема действовала в городе Семее с мая 2023 года по март 2025 года. В результате незаконной предпринимательской деятельности привлечены средства дольщиков на сумму свыше 1,5 млрд тенге. Также судом установлено, что двое подсудимых путем обмана и злоупотребления доверием заключали договоры бронирования квартир в строящемся жилом комплексе Irtysh Riverside. Потерпевшими по этому эпизоду признаны 13 граждан. Общая сумма ущерба составила 193,3 млн тенге. Ущерб по данному эпизоду был возмещен в полном объеме.

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов, вещественными доказательствами и другими материалами дела. Несмотря на это, подсудимые свою вину не признали и просили суд оправдать их либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы. По итогам рассмотрения дела один из фигурантов признан виновным по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве. Ему назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на 10 лет. В связи с применением Закона РК «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан» срок наказания сокращен на одну пятую часть — до 5 лет 4 месяцев лишения свободы.

Второй подсудимый получил 5 лет лишения свободы с десятилетним запретом на деятельность в строительной сфере. После применения амнистии окончательный срок составил 4 года лишения свободы.

Третий фигурант признан виновным по одному из эпизодов незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначено 2 года 6 месяцев ограничения свободы с пробационным контролем. Впоследствии он был освобожден от уголовной ответственности и наказания на основании закона об амнистии.

Суд также удовлетворил 11 гражданских исков потерпевших. В общей сложности с осужденных взыскано более 149,2 млн тенге. Аресты и другие обременения на имущество, наложенные в ходе досудебного расследования, сохранены для обеспечения исполнения исковых требований.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в громкой истории с обманутыми дольщиками DALA SK в Семее был замешан журналист и блогер Асхата Ниязова. После выхода репортажа о жилом комплексе данной компании многие граждане, доверяя мнению известного журналиста, решили вложить деньги в покупку жилья. Но далее выяснилось, что у застройщика отсутствовали необходимые разрешительные документы, объект возводился с нарушениями и был признан аварийным.

Сам блогер прокомментировал эту ситуацию, отметив, чтобы был введен в заблуждение, а в АФМ заявили, что дадут правовую оценку его действиям.

В декабре 2025 года расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффилированных компаний было закончено.