Суд поставил точку в деле о хищениях в горздраве Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В районном суде № 2 Бостандыкского района г. Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении бывших сотрудников управления общественного здоровья г. Алматы, (далее УОЗ) по факту хищения чужого имущества, путем растраты и присвоения денежных средств, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, должностными лицами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В отношении учредителя и директора ТОО «V» по факту экономической контрабанды, а именно перемещения в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, с использованием недостоверных сведений и документов, в группе лиц, неоднократно, по предварительному сговору. (ст.234 ч.2 УК)
Судом установлено, что был объявлен тендер на поставку медицинских трехслойных масок.
Директор и учредитель ТОО «V» под видом поставки медицинских масок, получив по недостоверным документам разрешения, ввезли на территорию РК не медицинские трехслойные маски, а обычные, которые подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин, тем самым совершили экономическую контрабанду.
Затем, директор компании ТОО «V» и вступил в сговор с директором ТОО «С» и другими лицами, а также вступив в преступный сговор с должностными лицами, УОЗ г. Алматы, фактически по договору о государственных закупках предоставили не медицинские маски, а выделенные денежные средства похитили путем присвоения и растраты в особо крупном размере.
Причиненный ущерб УОЗ Алматы составил свыше 234 млн тенге.
Причиненный ущерб ДГД по Алматы составил 19 млн тенге.
Прокурор в прениях просил суд, признать всех подсудимых виновными по предъявленному обвинению и по совокупности правонарушений назначить наказание от 7 до 8 лет лишения свободы.
Представитель потерпевшего ДГД по Алматы согласилась с позицией прокурора о назначении наказания.
Представитель потерпевшего УОЗ Алматы оставила наказание на усмотрение суда.
По данному делу привлечено к уголовной ответственности 6 лиц, которым в зависимости от степени участия в совершении преступления назначено от 3 до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией добытого приступным путем имущества (денежные средства).
Материальный ущерб взыскан судом в доход государства в сумме 254 млн. тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
- Стали известны победители ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане
- 322 проекта на семь млрд тенге реализовано в Алматы по проекту «Бюджет участия»
- Приоритеты Алматы - развитие МСБ и обеспечение устойчивого роста экономики города
- Первый «Ю» класс открылся в школе Алматы
- В Казахстане внедряется практика инспектирования системы фармаконадзора
- Число вылечившихся от COVID-19 превысило число заболевших в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана