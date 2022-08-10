10 Августа 2022 18:35

Суд постановил освободить в зале суда директора департамента «Қазақстан темір жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа суд № 2 района Байқоңыр города Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении директора департамента пути и сооружений компании «Қазақстан темір жолы» по факту получения незаконного вознаграждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Следствием подсудимому Т. предъявлено обвинение о том, что он, будучи директором департамента, являясь приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, в ходе осуществления своей служебной деятельности ходатайствовал о назначении на должность руководителя дистанции пути своего знакомого Ш. и в последующем продолжил оказывать ему общее покровительство по работе.

В период с августа по 30 октября 2018 года директор департамента получил лично взятку в значительном размере в общей сумме 5 300 000 тенге от Ш. за общее покровительство и попустительство по службе в интересах последнего (ст. 366 ч.2 УК).

Кроме того, директор департамента в период с февраля 2020 года по май 2021 года в городе Нур-Султане, являясь куратором и прямым начальником, умышленно превысил свои служебные полномочия в виде незаконного сбора денег с 7–х подчиненных на общую сумму 1 538 000 тенге и использовал их в дальнейшем по своему усмотрению. Своими действиями подсудимый причинил существенный вред правам и законным интересам указанных лиц, нарушая их право на вознаграждение за труд, без какой либо дискриминации.

Результаты исследования доказательств

Подсудимый не относится к субъекту коррупционного преступления, так как не является лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В суде доказано, что директор департамента получал незаконное вознаграждение в крупном размере, неоднократно, поэтому его деяния были переквалифицированы на ст. 247 ч. 3 УК.

Вина подсудимого доказана материалами оперативно-розыскных мероприятий и уголовного дела.

Решение суда по наказанию

Санкцией ст.247 ч.3 УК за получение незаконного вознаграждения в крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (ст.53 УК) в отношении подсудимого – наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание осужденного, по делу не установлено.

Судом директор департамента признан виновным в получении незаконного вознаграждения в крупном размере, совершенном неоднократно. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 3 года.

Суд, с соблюдением требований, предусмотренных ст.52 УК, с учетом смягчающих ответственность обстоятельств, применил п.1) ч.2 ст.55 УК, предусматривающий назначение наказания за преступление небольшой тяжести не более 1/2 максимального срока лишения свободы, принимая во внимание личность подсудимого, отсутствие в его действиях раскаяния в содеянном, поведение до и после совершения преступления.

«Засчитывая время в отбытие наказания срок нахождения под стражей подсудимого с 14 июля 2021 года по 10 августа 2022 года, в соответствии со ст. 62 УК, т.е. из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности, суд обязан посчитать назначенное наказания отбытым и освободить его из зала суда. Также конфисковано в доход государства изъятое при задержании осужденного 3 840 000 тенге и предмет не найденного, незаконного вознаграждения», - говорится в решении суда №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султана.

Приговор не вступил в законную силу.



