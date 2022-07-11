11 Июля 2022 18:07

Суд по делу транснациональной ОПГ завершился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области рассмотрел дело в отношении четверых подсудимых. Им предъявлено обвинение в экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной группы, легализации имущества, полученного преступным путем, сбыт транспортных средств с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, один из них обвинялся в незаконном хранении боеприпасов.

Суд признал подсудимых невиновными в создании и руководстве, участии в деятельности транснациональной преступной группы, в экономической контрабанде и легализации имущества в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных правонарушений. И х участие в сбыте транспортных средств с заведомо подложными государственными номерами не доказано. Также отсутствовали доказательства о их причастности к контрабанде автомобилей из Японии через таможенную границу ЕАЭС.

«Установлено, что подсудимые не занимались реализацией транспортных средств на территории Республики Казахстан, а лишь осуществляли доставку транспорта с территории Российской Федерации, будучи нанятыми физическими лицами – гражданами Казахстана», - проинформировали в пресс-службе.

Суд признал троих подсудимых виновными по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», одного – по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Им назначено наказание, не связанное с лишением свободы. В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан» подсудимые освобождены от наказания.

Изъятые транспортные средства вернут владельцам.

О задержании членов транснациональной ОПГ, занимавшихся контрабандой автомашин, в 2021 году сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.