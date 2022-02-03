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Суд по делу транснациональной ОПГ начался в СКО

3 Февраля 2022 15:00
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Суд по делу транснациональной ОПГ начался в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области начался суд по делу транснациональной организованной группировки, занимавшейся контрабандой автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы суда, на скамье подсудимых - четыре человека. Им предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям: «Создание и руководство транснациональной организованной группы, участие в ней», «Экономическая контрабанда», «Подделка идентификационного номера транспортного средства» и «Легализация имущества, полученного преступным путем».

«Иванов М.В. подозревается в том, что в начале 2019 года создал и руководил транснациональной организованной группой, граждане Республики Казахстан Талипов А.Т., Дыбец Н.Л. и Коваленко Д.Д. с иным лицом – гражданином Российской Федерации – в участии в этой группе. Согласно обвинительному акту, указанные лица в период с начала 2019 года по февраль 2021 года, организовав подделку государственных номеров РФ и свидетельств о регистрации транспортных средств, осуществили контрабандный ввоз на территорию Республики Казахстан праворульных автотранспортных средств из Японии под видом запасных частей, которые в последующем реализовывали на территории Казахстана», - сообщили в пресс-службе.

В уголовном деле 121 том.

Напомним, о задержании членов группировки стало известно в марте прошлого года.

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#Северо-Казахстанская область   #Суды   #Судебный процесс  
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Автор:

Олеся Жуковень

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