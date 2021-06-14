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    15:18, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Суд по делу о гибели трехлетней девочки начался в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних начался судебный процесс по делу о гибели трёхлетней девочки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На скамье подсудимых 22-летняя Екатерина Голешова.

    Её обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощности состоянии, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощности состоянии, в отношении заведомо несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

    Напомним, в феврале трехлетняя девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Ребёнок попал в больницу с серьезными травмами.

    Потерпевшим признан приемный отец девочки. В приёмной семье малышка проживала до того, как биологическая мать Екатерина Голешова решила её забрать. Ребенка передали ей в конце декабря 2020-го года. 17 января 2021-го года девочка поступила в больницу в бессознательном состоянии.

    Из обвинительного акта следует, что Голешова неоднократно жестоко обращалась с ребёнком. Описание травм девочки занимает почти страницу.

    Вину подсудимая не отрицала.

    Первое судебное заседание проходило в течение трех часов. Следующее - судья Алия Жумабаева назначила на 23-е июня.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Суды Правоохранительные органы
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