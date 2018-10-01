Суд по делу о ДТП с внуком Олжаса Сулейменова перенесен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судебное заседание по делу о ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова, перенесено по просьбе потерпевшей стороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд удовлетворяет ходатайство представителя потерпевшей стороны Сандинова Дамира Нурахметовича, откладывает рассмотрение уголовного дела на 17 октября на 15:00», - сказал судья Канат Тобагалиулы.



Потерпевшая сторона попросила перенести слушание из-за того, что не все свидетели по делу сумели найти время и прийти в суд.



Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова.

Как ранее отмечали в Департаменте внутренних дел Астаны, водитель Мухитова после ДТП находилась на месте происшествия. Все необходимые первоначальные следственные действия были проведены с ее участием. В отношении виновного водителя провели необходимое медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Результаты освидетельствования, которые дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ, приобщены к материалам дела. В тот же день допросили водителя Мухитову в качестве подозреваемой. Более того, по уголовному делу с момента начала расследования допросили сотрудников скорой помощи, свидетелей-очевидцев и сотрудников полиции, которые первыми прибыли на место происшествия. С учетом того, что категория совершенного Мухитовой преступления относится к категории небольшой тяжести, судом №2 Есильского районного суда в отношении Мухитовой избрана мера пресечения в виде залога. Сумма залога - 601 250 тенге.



