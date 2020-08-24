Суд по делу Ефремова отложили до 31 августа

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова отложено до 31 августа в связи с необходимостью поиска актеру нового адвоката, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Дело актера рассматривается в Пресненском суде российской столицы.

«В связи с необходимостью поиска нового адвоката судебное заседание переносится на 31 августа. Подсудимому Ефремову разъясняется, что в случае, если он не найдет к тому времени нового защитника, суд вправе назначить ему защитника по назначению», - заявила судья Елена Абрамова, отметив, что разрешит ходатайство подсудимого о биологической экспертизе после вступления в дело нового защитника.

Актер также заявил, что до сих пор не понимает, что именно произошло в вечер. «Если бы я убедился в суде, что виноват, я бы признал вину. Вместо этого я увидел сотрудников ГИБДД, которые утверждают о моем присутствии за рулем с чужих слов, свидетеля Женжебира, который меняет свои показания», - отметил актер. Он также упрекнул суд в необъективности и попросил о новой биологической экспертизе по своему делу для прояснения всех обстоятельств ДТП.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.

Сын погибшего в ДТП просит суд о максимально жестком наказании для артиста.





