Суд отправил казанца, устроившего стрельбу в школе, на два месяца в СИЗО

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ- КАЗИНФОРМ - Сегодня в Советском районном суде Казани была избрана мера пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который накануне устроил стрельбу в казанской школе, в которой погибли девять человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Татар-информ.

Вопросы журналистов о том, признает ли он свою вину или считает ли себя Богом, подозреваемый игнорировал, при этом держался уверено и спокойно. Некоторым представителям СМИ даже показалось, что из-под маски, которая была надета на Галявиеве, было видно, как он улыбается. А вот на вопросы судьи отвечал коротко и по делу. Когда его спросили, не возражает ли он с предлагаемой следствием мерой пресечения, Галявиев ответил, что со всем согласен.

Следователь стал зачитывать материалы дела, из которых следует, что подозреваемый произвел не менее 17 выстрелов.

Судья ушел в совещательную комнату, но спустя несколько минут вернулся обратно. Решением суда Галявиев отправлен в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, в девять утра Галявиев пришел к зданию гимназии №175, вооружившись ружьем и патронами к нему. Вахтер школы попыталась закрыть перед ним двери, однако молодой человек выстрелил в стеклянную дверь и прошел в школу. Столкнувшись с дежурным учителем на первом этаже, он выстрелил в него.

Затем Галявиев заложил взрывное устройство и прошел на второй этаж. Там он зашел в первый попавшийся кабинет, где у восьмиклассников проходил урок английского языка. Он выстрелил в 26-летнюю учительницу, а затем начал стрельбу по детям.

Потом он попытался захватить школьников в заложники – он усадил их у окна и потребовал не покидать кабинет. В этот момент из окна выпрыгнули два ребенка.

К тому времени к зданию школы прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обезвредили и задержали Галявиева.

На место трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил журналистам, что во время стрельбы погибли восемь человек. Среди них – 26-летняя учительница и семь детей. Спустя некоторое время скончался еще один преподаватель.

Пострадавших школьников доставили в ДРКБ. Троих раненных преподавателей госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Раненных детей в больнице посетили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов и президент республики Рустам Минниханов.

Сегодня в республике прошли похороны погибших детей. В Казани проводили в последний путь погибшую учительницу английского языка.

12 мая официально объявлен в Татарстане днем траура.







