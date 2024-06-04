Суд отменил оправдательный приговор сыну высокопоставленного полицейского в РК

Обвиняемому в сбыте наркотиков сыну заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области отменили оправдательный приговор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Такое решение было принято судебной коллегией, которая рассмотрела и удовлетворила сегодня ходатайство прокуратуры.

— Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда, — сообщили в ведомстве.

Как передает издание Lada.kz, осенью 2023 года был задержан сын высокопоставленного полицейского. Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. В ходе обыска полицейские обнаружили у него полимерные пакеты и пергаментные бумаги с психотропными веществами «& -PVP» и «мефедрон».

Как заявили в прокуратуре, в деле имелась полная доказательная база, показания свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого. Однако 15 мая коллегия присяжных заседателей по итогам голосования признала Арынова Н. Т. невиновным в виду недосказанности его участия в совершении преступлений.

Дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.