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    17:15, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Суд отменил оправдательный приговор сыну высокопоставленного полицейского в РК

    Суд отменил оправдательный приговор сыну высокопоставленного полицейского в РК
    Фото: freepik.com

    Обвиняемому в сбыте наркотиков сыну заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области отменили оправдательный приговор, передает агентство Kazinform со ссылкой на Мангистауский областной суд.

    Такое решение было принято судебной коллегией, которая рассмотрела и удовлетворила сегодня ходатайство прокуратуры.

    — Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда, — сообщили в ведомстве.

    Как передает издание Lada.kz, осенью 2023 года был задержан сын высокопоставленного полицейского. Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. В ходе обыска полицейские обнаружили у него полимерные пакеты и пергаментные бумаги с психотропными веществами «& -PVP» и «мефедрон».

    Как заявили в прокуратуре, в деле имелась полная доказательная база, показания свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого. Однако 15 мая коллегия присяжных заседателей по итогам голосования признала Арынова Н. Т. невиновным в виду недосказанности его участия в совершении преступлений.

    Дело было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области.

    Теги:
    Полицейские Закон и право Судебный процесс Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Суды Суд присяжных
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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