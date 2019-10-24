Суд отказал в приостановлении деятельности Центрального стадиона в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском городском суде завершилось рассмотрение административного дела в отношении ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сентябре специализированный межрайонный административный суд Алматы признал Дирекцию спортивных сооружений города Алматы виновной в том, что она в течение года повторно нарушила требования Закона РК «О противодействии терроризму» и Постановления Правительства «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».

Нарушения были выявлены в августе сотрудниками полиции Бостандыкского района города во время проверок Центрального стадиона города Алматы, двумя годами ранее переданного в доверительное управление ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы».

«Вина предприятия в совершении административного правонарушения, помимо пояснений его представителя, была подтверждена достоверными и допустимыми доказательствами, протоколом об административном правонарушении, актом о назначении проверки, проверочным листом и актом о результатах проверки, рапортом сотрудника полиции и другими материалами дела. В свою очередь, представитель ТОО вину признал полностью», - сообщили в горсуде.

В апелляционной жалобе представитель ТОО подтвердил факт устранения выявленных нарушений сотрудниками полиции, кроме тех нарушений, которые требуют финансирования и проведения государственного закупа по приобретению товаров, проведению работ и услуг, что в соответствии с установленной законодательством процедурой займет определенное время.

«Следовательно, обстоятельств, отягчающих ответственность за данное административное правонарушение, указанных в ст.57 Кодекса об административных правонарушениях РК, по делу не имелось. Вместе с тем, указанные выше смягчающие ответственность обстоятельства судом первой инстанции не были приняты во внимание при назначении меры взыскания в отношении правонарушителя. Судебная коллегия доводы апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не были учтены все обстоятельства, признала обоснованными. В суде апелляционной инстанции представитель ТОО Д.Т. пояснил, что замечания, указанные в предписании, устранены на 90%», - рассказали в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда оставила без изменения постановление суда первой инстанции в части квалификации содеянного и наложенного взыскания в виде штрафа.

Апелляционная жалоба ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы» была удовлетворена частично. Вышестоящая инстанция исключила дополнительную меру взыскания в виде приостановления деятельности Центрального стадиона города Алматы.

Постановление вступило в законную силу.