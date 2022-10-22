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Суд отказал в изменении меры пресечения экс-замакиму Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Октября 2022, 20:55
Суд отказал в изменении меры пресечения экс-замакиму Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд отказал в ходатайстве защитника экс-замакима области Бакытгуль Хаменовой об изменении ей меры пресечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На судебном процессе адвокат экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении его подзащитной, находящейся в СИЗО, на домашний арест или подписку о невыезде.

Прокурор возразила, попросив суд отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на то, что обвинение в отношении Бакытгуль Хаменовой квалифицируется как тяжкое уголовное преступление.

Судья Жумагали Ташимов объявил перерыв и удалился в совещательную комнату. После возобновления процесса судья огласил свое решение - отказать в удовлетворении ходатайства адвоката. Свое решение судья мотивировал тяжестью предъявленного обвинения.

Следующее заседание суда назначено на 27 октября.

11 августа в Атырау начался суд в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева и директора ТОО «Балкыту» Умиртая Адамова. Бакытгуль Хаменову, занимавшую должность заместителя акима Атырауской области, задержали по подозрению в получении взятки из выделенных средств на установку памятника Абаю. В декабре домашний арест ей заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.

Также по делу экс-замакима Атырауской области Хаменовой были допрошены сотрудники Антикора.


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