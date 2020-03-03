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Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания

3 Марта 2020 22:32
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Суд отказал убийце трехлетнего ребенка в смягчении наказания

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда не удовлетворила ходатайство Игентая Сопыжанова, который осенью прошлого года убил трехлетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На днях Игентай Сопыжанов подал апелляционную жалобу о смягчении наказания. В своем заявлении он просил отменить пожизненное заключение. Однако судьи не нашли основания для отмены приговора.

«Коллегия, изучив доводы апелляционной жалобы осужденного Сопыжанова Игентая Каримулы, постановила: поскольку данное уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей и по делу был вынесен вердикт, то коллегия вправе пересматривать приговоры только на основании каких-либо нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Однако таких нарушений судом не выявлено», — сказал судья Рашид Нурмагамбетов.

Напомним, Игентай Сопыжанов был осужден за похищение и убийство трехлетнего ребенка в поселке Бурма, Шетского района.

Из материала уголовного дела известно, что он поссорился с матерью ребенка, после чего при встрече вырвал мальчика из рук мамы и скрылся. После случившегося мать ребенка обратилась в полицию.

Надо отметить, на момент совершения преступления Игентай Сопыжанов отбывал остаток срока наказания по УДО.

Во время слушаний подсудимый дважды пытался совершить самоубийство. В первом случае он схватил канцелярскую ручку и несколько раз воткнул себе в шею. Однако эта рана не угрожала его жизни. Во второй раз Сопыжанов ногтем повредил старую рану, тем самым повторно сорвав судебный процесс.

21 января Игентая Сопыжанова приговорили к пожизненному заключению.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Судебный процесс,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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