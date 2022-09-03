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Суд оставил приговор экс-замакиму Атырауской области без изменений

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Сентября 2022, 16:00
Суд оставил приговор экс-замакиму Атырауской области без изменений

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау судебная коллегия пересмотрела в апелляционном порядке приговор в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Атырауской области Тимура Басарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экс-заместитель акима области Нурлан Таубаев ранее был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет за коррупционное преступление. Бывший руководитель управления строительства области Тимур Басаров к 5 годам лишения свободы.

«Дело рассмотрено по апелляционным жалобам адвокатов осужденных, в которых они просили приговор отменить и оправдать подсудимых и по апелляционному ходатайству прокурора. В результате коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения либо отмены вынесенного ранее приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб и апелляционного ходатайства прокурора не имеется. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении осужденных оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное ходатайство прокурора - без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе суда.


Атырауская область   Суды   Борьба с коррупцией  
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