Суд оставил постановление о содержании Булата Бакауова под стражей без изменения
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Апелляционное постановление в отношении экс-акима Павлодарской области обжалованию не подлежит, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Постановление о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бакауова Б. оставлено без изменения, а частная жалоба адвокатов - без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь суда Павлодарской области Анель Кусанова.
Апелляционное постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, то есть с 22 января 2020 года, является окончательным, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит, добавили в облсуде.
Напомним, Булат Бакауов арестован на два месяца, его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций. Дело взяла на контроль Генпрокуратура РК.
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