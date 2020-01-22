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Суд оставил постановление о содержании Булата Бакауова под стражей без изменения

22 Января 2020 18:54
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Суд оставил постановление о содержании Булата Бакауова под стражей без изменения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Апелляционное постановление в отношении экс-акима Павлодарской области обжалованию не подлежит, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Постановление о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бакауова Б. оставлено без изменения, а частная жалоба адвокатов - без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь суда Павлодарской области Анель Кусанова.

Апелляционное постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, то есть с 22 января 2020 года, является окончательным, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит, добавили в облсуде.

Напомним, Булат Бакауов арестован на два месяца, его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций. Дело взяла на контроль Генпрокуратура РК.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Суды, Судебный процесс,
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Автор:

Антон Гагарин

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