Суд оставил без изменения приговор экс-руководителям ТОО «Оператор РОП»

Суд в Астане оставил без изменения приговор экс-руководителям ТОО «Оператор РОП» и экс-вице-министру экологии. Решение объявил судья Нурлан Баяхметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завершился апелляционный суд по делу бывших руководителей ТОО «Оператор РОП» и экс-вице-министра экологии Ахметжана Примкулова.

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны под председательством судьи Нурлана Баяхметова рассмотрела на открытом заседании с использованием средств видеоконференцсвязи материалы уголовного дела в отношении Светланы Коротенко, Рустама Темирбекова, Ахметжана Примакулова, Медета Кумаргалиева по поступившим апелляционным жалобам.

Напомним, 3 июля 2023 года сообщалось, что указанные лица осуждены Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

«Руководствуясь статьей 431 часть 1 пункт 1, статьями 443 и 444 УПК РК, судебная коллегия постановила: приговор межрайонного суда по уголовным делам суда города Астаны от 3 июля 2023 года в отношении Коротенко Светланы Николаевны, Темирбекова Рустама Темирбековича, Примкулова Ахметжана Абдижамиловича, Кумаргалиева Медета Кумаргалиевича оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных, адвокатов, заинтересованных лиц и их представителей без удовлетворения», – сказал судья Н.Баяхметов, оглашая решение суда.