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Суд оштрафовал симулировавшего припадок после вакцинации в Атырау

28 Июля 2021 16:08
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Суд оштрафовал симулировавшего припадок после вакцинации в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау суд оштрафовал иностранца, симулировавшего припадок после вакцинации от коронавируса на рынке «Дина», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Атырауском специализированном административном суде было рассмотрено дело в отношении 24-летнего гражданина Узбекистана, работающего на рынке «Дина» грузчиком. Во время получения прививки от коронавируса он устроил скандал, а после нее симулировал припадок. Все это снималось на видео и выкладывалось в соцсети. Приехавшая бригада скорой помощи отвезла гражданина Узбекистана в областную больницу, где в ходе осмотра никаких угроз здоровью у него обнаружено не было и его отпустили домой. Администрация поликлиники №3, сотрудники которой занимаются выездной вакцинацией на рынке, подала на симулянта в суд.

«В процессе принимали участие ответчик и врач, которого мужчина оскорблял в ходе инцидента. Ответчик признал свою вину и попросил прощения у врача. Суд признал гражданина Узбекистана виновным по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и оштрафовал на 10210 тенге. На такую же сумму оштрафована его работодатель – хозяйка бутика, принимавшая активное участие в скандале», - сообщили в пресс-службе суда.

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#Атырауская область   #Судебный процесс   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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