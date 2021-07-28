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Суд оштрафовал симулировавшего припадок после вакцинации в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау суд оштрафовал иностранца, симулировавшего припадок после вакцинации от коронавируса на рынке «Дина», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырауском специализированном административном суде было рассмотрено дело в отношении 24-летнего гражданина Узбекистана, работающего на рынке «Дина» грузчиком. Во время получения прививки от коронавируса он устроил скандал, а после нее симулировал припадок. Все это снималось на видео и выкладывалось в соцсети. Приехавшая бригада скорой помощи отвезла гражданина Узбекистана в областную больницу, где в ходе осмотра никаких угроз здоровью у него обнаружено не было и его отпустили домой. Администрация поликлиники №3, сотрудники которой занимаются выездной вакцинацией на рынке, подала на симулянта в суд.
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