Суд опроверг информацию о недопуске адвокатов на процесс по делу Дикого Армана

В сети появилась информация о якобы недопуске адвокатов на процесс по уголовному делу Армана Джумагельдиева известного под псевдонимом Дикий Арман, суд опубликовал опровержение, передает МИА «Казинформ».

Суда Алматы заявил, что всем участникам процесса заранее направлены уведомления о месте проведения, маршруте подъезда и прохода в здание учреждения 72.

По данным суда, ряд лиц пыталась пройти через служебный вход, через который осуществляется привод подсудимых. Им дополнительно разъяснена схема входа через основной КПП учреждения.

Кроме того, пользование ноутбуками, планшетами и иными девайсами не запрещалось, так как заседание проходит в открытом режиме.

Проблемы с использованием девайсами могут носить технический характер, так как на территории СИЗО ограничено использование сотовой связи.

«Поскольку здание учреждения 72 является особо охраняемым объектом, при допуске на территорию проводится проверка на основании документов, удостоверяющих личность», - отметили в пресс-службе суда.