Суд огласил приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сарыаркинском районном суде №2 Астаны состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 частью 3 УК РК по эпизоду «использование воздушного судна санитарной авиации» и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК РК, и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - зачитал приговор судья Ибрагим Алькенов.

Также им запрещено менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, в свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа.

Помимо этого, Олжас Абишев приговорен к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания.

Судья пояснил, что Биртанову было предъявлено обвинения по двум эпизодам. Первое – это злоупотребление должностными полномочиями, использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду он оправдан, так как суд не усмотрел в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 3 УК РК.

По второму эпизоду – Елжан Биртанов вместе с Олжасом Абишевым приняли нерабочую платформу по цифровизации Министерства здравоохранения, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств перечислено в пользу хорватской компании, тем самым факт злоупотребления должными полномочиями в пользу третьих лиц доказана. Эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства. Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей. В настоящее время платформа не функционирует. Суд считает достаточными совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела.

Суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения РК и постановил взыскать с Елжана Биртанова и Олжаса Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 млрд 350 млн 123 тыс. 129 тенге.

«Взыскать с Биртанова и Абишева госпошлину за удовлетворение гражданского иска с каждого по 20 млн 251 тыс. 846 тенге в доход государства. Установить Биртанову и Абишеву 3-месячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска, по истечении которого иск подлежит принудительному исполнению. Гражданский иск Минздрава в части взыскания с Биртанова материального ущерба в размере 5 миллионов 503 тысячи 721 тенге по эпизоду использования воздушного судна Санавиации оставить без рассмотрения», - заключил судья Ибрагим Алькенов.



