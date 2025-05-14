Суд обязал подрядчика завершить многомиллиардный проект в Жамбылской области

В марте 2021 года между АО «Интергаз Центральная Азия» и ТОО «Ремстрой-XXI» был заключен договор о выполнении работ по реконструкции замерного узла с подключением магистрального газопровода в Меркенском районе на сумму свыше 2 миллиардов тенге.

Срок выполнения работ назначили на 31 декабря 2022 года. Договор вступил в силу с момента его подписания. Одним из условий также был указан авансовый платеж в размере 50% от общей суммы, который был оплачен заказчиком в апреле 2021 года.

Подрядная организация не выполнила работу в срок, в связи с чем заказчик обратился в СМЭС Жамбылской области с иском об обязании ответчика завершить работы. Представитель ответчика в своем отзыве сослался на финансовые трудности и попросил отказать в удовлетворении иска.

Проект оставался невыполненным вот уже несколько лет, но суд посчитал, что, так как значительная часть работы ответчиком завершена, объявление истцом нового конкурса нерационально, остальные подрядные организации не согласятся оканчивать работы, начатые другой организацией.

Так как согласно требованиям части 1 статьи 277 Гражданского кодекса, одним из способов решения в случае нарушения договора является принудительное исполнение обязательства, судом была выбрана эта мера наказания.

Суд удовлетворил иск и обязал ТОО «Ремстрой-XXI» завершить работы по объекту в Меркенском районе.

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