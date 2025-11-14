Суд обязал Boeing выплатить более $28 млн семье жертвы авиакатастрофы

Как сообщает Reuters, вердикт, вынесенный семье Шикхи Гарг, стал первым из десятков судебных исков, поданных после этой катастрофы и еще одной в Индонезии в 2018 году, в результате которых в общей сложности погибло 346 человек.

Согласно соглашению, заключенному между сторонами утром в среду, семья Шикхи Гарг получит 35,85 миллиона долларов — полную сумму, присужденную судом, плюс 26% процентов, — и Boeing не будет подавать апелляцию, сообщили адвокаты семьи.

В заявлении представитель Boeing выразила глубокие соболезнования всем, кто потерял близких в этих двух авиакатастрофах.

— Хотя мы урегулировали большинство подобных исков посредством досудебных соглашений, семьи имеют право добиваться справедливости через судебные разбирательства, и мы уважаем их право на это, — отметила она.

В иске утверждалось, что самолет 737 MAX имел конструктивные дефекты, а компания Boeing не предупредила пассажиров и общественность об опасности, связанной с этой моделью.

Катастрофа самолета Ethiopian Airlines произошла через пять месяцев после падения рейса Lion Air 610 в Яванском море (Индонезия). В обоих случаях к катастрофам привела неисправность автоматизированной системы управления полетом.

5 ноября Boeing урегулировала еще три иска, поданных семьями других жертв катастрофы самолета Ethiopian Airlines, сообщил адвокат потерпевших. Условия этих соглашений не разглашаются.

Тогда авиакомпания Boeing объявила, что приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max с января 2020 года.

Напомним, 29 октября 2018 года пассажирский самолет индонезийской авиакомпании «Lion Air» потерпел крушение. По данным индонезийских спасательных служб, Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море. Погибли 189 человек.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max авиакомпании «Эфиопские авиалинии», выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.