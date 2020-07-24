Суд обязал «Бек Эйр» вернуть клиентам деньги за авиабилеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 июля 2020 года, Турксибский суд г. Алматы удовлетворил второй иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) к авиакомпании АО «Бек Эйр» по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Комитет представлял интересы 81 человека (купивших 177 билетов), сумма иска составила 5,9 млн. тенге. Напомним, второй иск был подан 3 июля 2020 года.

В своем иске КЗПП требовал:

1. Признать право потребителей услуг АО «Бек Эйр» на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя

2. Понудить ответчика возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя.

3. Взыскать с АО «Бек Эйр» суммы, уплаченные за авиабилеты в пользу потребителей.

После вступления решения суда в законную силу КЗПП будет содействовать в скорейшем возврате денежных средств потребителям.

КЗПП, как уполномоченный орган, будет и дальше защищать казахстанцев, и содействовать в восстановлении нарушенных потребительских прав.

Напомним, 27 декабря 2019 года борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69 человек. 51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.