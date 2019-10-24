Суд не торопится закрывать железнодорожную больницу в Нур-Султане - Садвакас Байгабулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал результаты проверки и принимаемые меры по приостановлению работы Центральной дорожной больницы столицы, вследствие грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

«Задолго до критики Главы государства о «плачевном» состоянии Центральной дорожной больницы города Нур-Султан, еще 13 августа 2019 года департаментом была проведена проверка по особому порядку этой больницы.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения санитарных правил:

в помещениях рванный линолеум на полу, стены и потолки с трещинами и отваливающей штукатуркой, что не позволяли проводить эффективную дезинфекцию и соблюдение стерилизационного режима;

в клинической лаборатории не проводилась очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции;

клиническая лаборатория для выполнения паразитологических исследований не имеет разрешения на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами;

контактные по энтеробиозу не обследовались;

при выявлении больных бациллярной формой туберкулеза, при появлении бацилловыделения у больных неактивной формой, а также в случае смерти от туберкулеза больных, не состоявших при жизни на учете, не заполнялись экстренные извещения;

не проводился комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий при установлении диагноза активной формы туберкулеза у больных, находящихся на лечении в пульмонологическом отделении.

За выявленные нарушения на Центральную дорожную больницу наложен штраф в размере 1 600 МРП (оплачен по сокращенной форме), выдано предписание об устранении нарушений.

Третьего октября 2019 года была проведена проверка по исполнению предписания. Однако, из шести пунктов предписания два нарушения как грубые не были устранены. По результатам проверки по статье 462 (часть 3) составлен протокол, предусматривающий штраф с приостановлением деятельности, и материалы переданы в межрайонный административный суд Нур-Султана.

Первое судебное заседание, назначенное на 15 октября 2019 года, было отложено на позднее время. Следующее заседание состоялось 23 октября 2019 года, на котором также судьей не было принято решение», - говорится в комментарии Садвакаса Байгабулова.