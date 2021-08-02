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Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
2 Августа 2021, 12:11
Суд наложил денежное взыскание на акима района в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный административный суд Северо-Казахстанской области наложил денежное взыскание на акима Кызылжарского района и временно исполняющего обязанности руководителя отдела земельных отношений этого же района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, решение о наложении взыскания было принято на предварительном слушании по административному делу по иску ТОО об оспаривании действий земельной комиссии.

«Основанием для наложения денежного взыскания явилось непредставление в суд письменного отзыва на иск и материалов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования. В силу Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» аким является должностным лицом, осуществляющим руководство и контроль на территории административно-территориальной единицы. Руководитель госоргана несете персональную ответственность за выполнение возложенных на государственный орган задач и функций», - прокомментировали в пресс-службе.

Чиновники заплатят по 10 МРП, что составляет 29 170 тенге.




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