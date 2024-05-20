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    15:32, 20 Май 2024 | GMT +6

    Суд над экс-замакима Шымкента: вынесено частное постановление акиму города

    Аким Шымкента Сыздыкбеков Г.А.
    Фото: сайт акимата г.Шымкент

    По результатам рассмотрения коррупционного дела суд посчитал необходимым вынести частное постановление в адрес акима Шымкента, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    - Совершенное Исаховым преступление – это результат отсутствия должного контроля за деятельностью сотрудников акимата Шымкента, с которыми недостаточно проводилась профилактическая работа по борьбе с коррупционными проявлениями. Обязанность госслужбы по борьбе с коррупционными проявлениями вытекает напрямую из закона РК «О противодействии коррупции» и закона РК «О госслужбе РК», согласно которым госслужащие должны противостоять проявлению коррупции и пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других госслужащих. Тем не менее Исахов совершил особо тяжкое коррупционное преступление. Подобное поведение в действиях госслужащих влияет на имидж госорганов, в частности, на акимат города Шымкента, - пояснил судья межрайонного специализированного суда Абинур Карабаев.

    По его словам, акимату необходимо повысить ответственность ко всем сотрудникам, «которые являются должностными лицами и обязаны беспрекословно способствовать укреплению законности и правопорядка, чтобы у граждан сформировалось уважительное отношение к действующим законам. С тем, чтобы незаконными действиями не порождать коррупционные правонарушения, а наоборот выявлять их и пресекать».

    - Поэтому суд считает необходимым довести до акима Шымкента информацию о выявленном уголовном правонарушении для принятия конкретных мер, - добавил судья.

    Ранее сообщалось, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента был осужден экс-замакима Шымкента Максут Исаков. За покушение к даче взятки его приговорили к 8,5 годам колонии средней безопасности.

    Теги:
    Коррупция Шымкент Взятка Акимат
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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