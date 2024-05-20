Суд над экс-замакима Шымкента: вынесено частное постановление акиму города

По результатам рассмотрения коррупционного дела суд посчитал необходимым вынести частное постановление в адрес акима Шымкента, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

- Совершенное Исаховым преступление – это результат отсутствия должного контроля за деятельностью сотрудников акимата Шымкента, с которыми недостаточно проводилась профилактическая работа по борьбе с коррупционными проявлениями. Обязанность госслужбы по борьбе с коррупционными проявлениями вытекает напрямую из закона РК «О противодействии коррупции» и закона РК «О госслужбе РК», согласно которым госслужащие должны противостоять проявлению коррупции и пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других госслужащих. Тем не менее Исахов совершил особо тяжкое коррупционное преступление. Подобное поведение в действиях госслужащих влияет на имидж госорганов, в частности, на акимат города Шымкента, - пояснил судья межрайонного специализированного суда Абинур Карабаев.

По его словам, акимату необходимо повысить ответственность ко всем сотрудникам, «которые являются должностными лицами и обязаны беспрекословно способствовать укреплению законности и правопорядка, чтобы у граждан сформировалось уважительное отношение к действующим законам. С тем, чтобы незаконными действиями не порождать коррупционные правонарушения, а наоборот выявлять их и пресекать».

- Поэтому суд считает необходимым довести до акима Шымкента информацию о выявленном уголовном правонарушении для принятия конкретных мер, - добавил судья.

Ранее сообщалось, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента был осужден экс-замакима Шымкента Максут Исаков. За покушение к даче взятки его приговорили к 8,5 годам колонии средней безопасности.