Суд над экс-вице-министрами энергетики: неожиданное заявление сделала свидетель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается судебный процесс над бывшими вице-министрами энергетики Гани Садибековым и Бакытжаном Джаксалиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе судебного процесса бывший заместитель директора Департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова сделала неожиданное заявление. По ее показаниям, Б. Джаксалиев знал, что акты выполненных работ по очистке озер в Щучинско-Боровской зоне были подписаны без наличия положительного заключения Государственной экспертизы. Свидетель по делу также отметила, что указанные вопросы часто поднимались на аппаратных совещаниях Министерства энергетики.

«Работы по очистке производились в 2015 году (сентябрь-октябрь), в ходе которых на счет ТОО «Аймак и К» было перечислено порядка 800 млн тенге. В рамках договора госзакупок Джаксалиевым были подписаны акты выполненных работ, где объем изъятых иловых отложений существенно не соответствовал, о чем был в курсе сам Джаксалиев», - заявила Досмакова в ходе суда.

Одна из основных свидетелей также рассказала, что бывший вице-министр энергетики Джаксалиев в 2015 году являлся координатором программы по очистке озер в Щучинско-Боровской зоне и осуществлял контроль за ее реализацией.

По информации допрошенной, контролировать работы по озеру в Щучинско-Боровской курортной зоне вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев начинает с августа 2015 года.

Также выяснилось, что практически с этого же времени компания, выигравшая тендер, завезла оборудование немецкого производства для очистки водоема.

Согласно уголовным материалам, это было сделано для того, чтобы скрыть следы преступления и придать своей якобы «рабочей» деятельности законный характер.

«Всего в период с 21 сентября по конец октября 2015 года со дна озера было удалено всего 3,5 тысяч тонн иловых отложений, вместо указанных в актах - 109 тысяч тонн. В период «кураторства» Джаксалиева в результате преступных действий преступной группы государству причинен материальный ущерб на общую сумму 746 млн тенге», - отмечается в данных следствия.