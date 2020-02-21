Суд над экс-вице-министрами энергетики: известны подробности увеличения стоимости проекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается процесс над бывшими вице-министрами энергетики Гани Садибековым и Бакытжаном Джаксалиевым. На этот раз в ходе процесса в качестве свидетеля опросили сметчицу проекта по очистке озера Карасу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе судебного процесса сметчица Ирина Цай выступила с заявлением. Она рассказала, что стоимость работ при корректировке проекта озера Карасу в госэкспертизе увеличено за счет уменьшения содержания сухого вещества с 8% до 2,14%. Нанятая подрядной организацией «Аймак и К» сметчица от имени проектной организации «Каскад» вывела расчеты с учетом увеличения объема гидросмеси с 541 тыс. до 2 млн 354 тыс. кубов.

«За счет завышения объема работ стоимость увеличена до 1,9 млрд тенге, а также с изменением индекса плюс на 594 млн тенге. Денежные средства за выполненные работы получила напрямую от подрядной организации ТОО «Аймак и К», - рассказала Ирина Цай в ходе судебного процесса.

По ее словам, «об увеличении стоимости работ за счет завышения объема до и после корректировки проекта она информировала Министерству энергетики».

Отвечая на вопросы защитников, опрашиваемая свидетельница узнала бывшего руководителя департамента Министерства энергетики Жан Нурбекова, как на лицо которого ставила в известность о завышении объема работ на озере Карасу.

Напомним, в ходе судебного процесса генеральный директор проектной организации «Каскад» Кайрат Исмагамбетов рассказал о подробностях очистки озера Карасу в Щучинско-Боровской курортной зоне.

В качестве свидетеля свои показания давала бывший заместитель директора департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова.

Кроме того, о своих подробностях касательно объема очистки озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны в ходе суда доложил и бывший специалист технадзора ТОО «Стройинтеграция» Александр Лыков.

Также был допрошен генеральный директор Акционерного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» Бегман Кульбаев.



