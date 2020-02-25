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Суд над экс-руководителем управления здравоохранения  начался в Атырау

25 Февраля 2020 15:24
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Суд над экс-руководителем управления здравоохранения  начался в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау начался суд над экс-руководителем управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе городского суда №2, сегодня начались судебные слушания по уголовному делу в отношении экс-руководителя управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиевой. Она обвиняется по ч. 2 ст. 371 УК РК, предусматривающей наказание за халатность, повлекшую тяжкие последствия. В первую очередь ее подозревают в махинациях со статистическими данными о смертности новорожденных. Потерпевшая сторона - акимат Атырауской области. Расследование проводил департамент по противодействию коррупции.

Напомним, Маншук Аймурзиева оказалась в центре скандала после того, как медиков областного перинатального центра обвинили в том, что они поместили в холодильник живого новорожденного. Как сообщалось, в Атырау по громкому делу о помещении живого новорожденного в холодильную камеру был задержан третий врач.

«Атырауский следственный суд санкционировал задержание на два месяца одного из врачей перинатального центра. Такую санкцию суд выдал в рамках расследуемого сотрудниками департамента по противодействию коррупции уголовного дела об убийстве новорожденного в перинатальном центре. По версии следствия, живым помещенного в холодильник», - проинформировали в пресс-службе областного суда.

Задержанная врач-гинеколог стала третьим фигурантом уголовного дела. До этого были арестованы главный врач перинатального центра и гинеколог. Руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру.


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Ключевые слова: Атырауская область, Суды, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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