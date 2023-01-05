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    Суд над экс-начальником ДП Алматинской области начался в Талдыкоргане

    5 Января 2023, 16:53

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане начался суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первое судебное заседание состоялось сегодня, 5 января.

    «Изначально суд должен был проходить в закрытом режиме, но сейчас процесс проводится в открытом режиме», - сообщил представитель пресс-службы суда Жетысуской области Нурсултан Орынбасаров.

    Ранее Берик Асылов сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

    Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел 18 февраля прошлого года по собственному желанию.

    В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Сегодня подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. Там видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Судебный процесс ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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