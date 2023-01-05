Суд над экс-начальником ДП Алматинской области начался в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане начался суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое судебное заседание состоялось сегодня, 5 января.

«Изначально суд должен был проходить в закрытом режиме, но сейчас процесс проводится в открытом режиме», - сообщил представитель пресс-службы суда Жетысуской области Нурсултан Орынбасаров.

Ранее Берик Асылов сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел 18 февраля прошлого года по собственному желанию.

В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Сегодня подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. Там видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.



