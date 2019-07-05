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Суд начался в Атырау над подозреваемыми в массовом отравлении рыбы в Урале

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Июля 2019, 13:50
Суд начался в Атырау над подозреваемыми в массовом отравлении рыбы в Урале

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебный процесс над подозреваемыми в отравлении Урала, из-за чего массово погибла рыба, начался в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По версии следственной бригады МВД республики, проводившей досудебное расследование, причиной массовой гибели рыбы стал сброс КГП «Атырау су арнасы» в реку Урал воды с повышенным содержанием хлора. На скамье подсудимых бывший директор предприятия, его заместитель и руководитель водоочистной станции. Все они обвиняются по части 3 ст. 328 УК РК («Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде») и части 2 ст. 204 («Уничтожение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб»). Также в отношении руководителя предприятия дополнительно зарегистрировано уголовное дело по ст. 371 УК РК («Халатность»)», - сообщил пресс-секретарь областного суда Боранбай Галиев.

Напомним, массовая гибель рыбы в реке Урал произошла в декабре прошлого года. Всего погибло свыше 120 тонн рыбы, в том числе 101 тонна осетровых на Луговском заводе, садки которого находились в реке Урал.


Атырауская область   Экология   Судебный процесс  
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