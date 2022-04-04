Суд Косшы постановил арестовать избившего администратора сауны бузотера

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ – Суд Косшы постановил меру пресечения для избившего администратора сауны бузотера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«04.04.2022 года деяние подозреваемого по факту хулиганства в сауне «888» в г. Косшы квалифицировано по ст.293 ч. 1 УК РК.

04.04.2022 года судом г. Косшы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в департаменте.

Досудебное расследование продолжается, по результатам которого по делу будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Косшы нетрезвый клиент избил администратора сауны, нанеся женщине удары в область головы и тела. Полицейские установили 44-летнего жителя Косшы и двоих жителей столицы 36 и 37 лет. При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у 44-летнего жителя Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявили опьянение легкой и средней степени. Мужчин водворили в медицинский вытрезвитель Нур-Султана.