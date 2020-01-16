Суд Гонконга освободил под залог казахстанского студента

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - 15 января 2020 года в районном суде Гонконга состоялось третье слушание об освобождении под залог гражданина Казахстана, студента Нукпи Абилькаира. Интересы А.Нукпи представлял адвокат, предоставленный Баптистским университетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram.

Принимая во внимание доводы защиты, судом решено освободить А. Нукпи под залог.

Согласно постановлению суда, А.Нукпи обязан совместно проживать с матерью на кампусе Баптистского университета до следующего слушания, назначенного на 26 февраля т.г., соблюдать установленный комендантский час.

Генеральное консульство РК в Гонконге оказывает полное содействие матери А.Нукпи путем участия в переговорах с адвокатами, судебных слушаниях, а также предоставлении другой необходимой консульско-правовой помощи.

Как сообщалось ранее, в Гонконге 18 ноября 2019 года в ходе столкновений с протестующими был задержан гражданин Казахстана, студент первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир. Генеральным консульством данное дело взято на особый контроль, и дипломаты будут следить за соблюдением прав нашего гражданина.

В МИД РК рассказали подробности задержания казахстанца в Гонконге.