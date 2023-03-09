Суд Франции оштрафовал Мухтара Аблязова за неявку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд отказался принимать аргументы Мухтара Аблязова о политическом преследовании в качестве оправдания неявки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу БТА Банка.

«7 марта апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд.

Мухтар Аблязов должен был явиться в суд города Экс-ан-Прованс 15 и 16 июня 2021 года для допроса. В последний момент перед заседанием Аблязов через своего адвоката сообщил о том, что не намерен следовать указанию французского суда, аргументируя свое решение опасением политического преследования», - сообщили в пресс-службе банка.

Позднее БТА подал ходатайство о назначении Аблязову штрафа в связи с неявкой в суд. В апелляционной инстанции суд установил, что Мухтар Аблязов уже являлся по похожему вызову в 2018 году. Также он был лишен статуса беженца сначала в Англии, а затем во Франции, поэтому он не мог ссылаться на этот статус для неявки в суд.

Ранее следственным судьей Аблязову назначена мера судебного контроля, которая, в том числе, включает в себя явку по требованию суда. Мухтар Аблязов нарушил данную меру, не явившись по вызову суда города Экс-ан-Прованса.

«7 марта апелляционный суд города Экс-ан-Прованс вынес решение, которым признал, что Мухтар Аблязов не выполнил требования суда о явке, в связи с чем ему был назначен штраф.

БТА Банк приветствует справедливое решение французского суда. Мухтар Аблязов и его сообщники неоднократно отказывались честно участвовать в судебных процессах и нарушали многочисленные судебные постановления, в том числе в США, за что были привлечены к ответственности и оштрафованы», - сказано в сообщении банка.