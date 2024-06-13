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    14:14, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро

    Венгрия парламенти
    Фото: Kazinform

    Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 млн евро и еще 1 млн евро за каждый день просрочки за несоблюдение правил предоставления убежища, принятых в ЕС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    В декабре 2020 года суд постановил, что Будапешт не соблюдал политику блока по предоставлению международной защиты и возвращению нелегальных мигрантов.

    — Суд постановил, что Венгрия не приняла мер, необходимых для выполнения решения 2020 года. Эта неспособность, которая заключается в намеренном уклонении от применения общей политики Евросоюза в целом, представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение европейского закона, — говорится в заявлении.

    Теги:
    Штрафы Суды Венгрия Мигранты ЕС
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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