Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро

Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 млн евро и еще 1 млн евро за каждый день просрочки за несоблюдение правил предоставления убежища, принятых в ЕС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

В декабре 2020 года суд постановил, что Будапешт не соблюдал политику блока по предоставлению международной защиты и возвращению нелегальных мигрантов.