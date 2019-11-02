Судьба Кок-Жайлау, Димаш в Нью-Йорке, конец бабьего лета - обзор событий за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершившийся октябрь 2019 года принес казахстанцам чувство благодарности за теплую и тихую осень, которой особенно порадовались не избалованные нежностью погоды астанчане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

1 ноября, в завершение рабочей недели, в Нур-Султан пришла настоящая северная осень с порывистым ветром и неутешительным прогнозом на предстоящие выходные, да и в целом на ноябрь. В течение месяца ожидаются 3 волны похолодания в каждой из декад. Волна холода в первой декаде охватит практически весь Казахстан. К началу декады на западе, к середине периода на северо-западе, севере, в центре и на востоке в ночные часы температура понизится до 5…10, местами 13 мороза, днем до 0…5 мороза, местами 5 тепла, в южной половине - ночью до 0…5, местами 10 мороза, днем до 3…8 тепла, сообщают синоптики.

В целом же, прошедшая неделя в стране, судя по материалам МИА «Казинформ», была спокойной и созидательной. Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделил пристальное внимание южной столице Казахстана, обсудив стратегию развития Алматы до 2050 года, дав очень важные поручения по возрождению яблоневых садов близ Алматы и запретил трогать красивейший уголок Кок-Жайлау под строительство горнолыжного курорта.





Цены на хлеб, качество питьевой воды, выговор заместителю акима Алматы за брошенные на Кок-Тобе саженцы, возрождение трамваев, вопросы образования, экологии, судьба детей-инвалидов – все эти проблемы, поднятые Главой государства, были созвучны чаяниям алматинцев, о чем жители южной столицы не преминули поделиться радостью в социальных сетях.

А министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» прокомментировал поручения Президента. «Запрос общества на это назревал давно, прежде всего, запрос на справедливость, на соразмерность нарушения и наказания. Вообще, все это нам можно оценивать как своевременную реакцию на запросы общества. Это и есть «слышащее государство», - подчеркнул министр.

Там же, в Алматы, Глава государства встретился с членами Национального совета общественного доверия, с которыми обсудил актуальные вопросы гражданского общества. Касым-Жомарт Токаев принял в Алматы Абдижамила Нурпеисова и вручил народному писателю знак особого отличия «Алтын жұлдыз» звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Насыщенная программа рабочего визита Президента Казахстана в Алматы полно освещалась корреспондентами МИА «Казинформ», к примеру, в первый день, 29 октября, наш коллега Еламан Турысбеков подготовил для ленты новостей 16 интересных и оперативных материалов.

Не осталась без внимания Главы государства и столица страны. В Нур-Султане Касым-Жомарт Кемелевич провел ряд встреч, посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя», побывал в производственно-инновационной компании «Astana Ютария Ltd», и, пообщавшись со школьниками и учителями столичной средней школы № 23, сообщил о том, что осведомлен о проблемах учебного заведения и дал поручение построить в кратчайшие сроки новую школу в данном районе.





Премьер-Министр РК Аскар Мамин на прошедшей неделе провел ряд переговоров с руководителями зарубежных стран. Это переговоры с Премьером Нидерландов Марком Рютте, встреча с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, переговоры с Премьер-Министром Афганистана в рамках визита в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В столице Узбекистана Премьер РК представил инициативы по развитию экономического сотрудничества в рамках ШОС.

Рабочий визит председателя Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой, прибывшей в Павлодарскую область, начался со встречи с депутатами региона, с которыми были обсуждены вопросы роли местного самоуправления и завершился участием в «Днях Конгресса молодежи», где собрались молодежные организации страны.

Ставший национальным брендом Казахстана певец Димаш Кудайберген завоевал Нью-Йорк, где он принял участие в юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. После шоу исполнитель посетил штаб-квартиру ОНН. В специально отснятом видео Димаш сказал: «Мне захотелось подойти к ним и сказать: пожалуйста, сделайте так, чтобы во всем мире никогда не было войны, чтобы все жили дружно и счастливо».

Позже Кудайберген принял участие в шоу «Вечерний Ургант», где ведущий, которому Димаш подарил чапан, пошутил: «Игорь Яковлевич, у Вас большой вечер, но все орут «Димаш». Вы пожалели о том, что пригласили его сегодня на передачу?». - «Димаш-то крутой, поэтому, что же тут скажешь…», - парировал известный композитор Крутой.

Кстати, в Казахстане, возможно, появится еще одна звезда. Астанчанка Полина Тырина попала в команду композитора Констанина Меладзе на российском шоу «Голос», исполнив романс Николая Зубова «Не уходи, побудь со мной».

Общественный резонанс в стране получила новая система оценки знаний в школах, руководителям МОН РК пришлось давать разъяснения , в итоге вице-министр образования и науки сообщила , что «в настоящее время по поручению главы МОН РК создана рабочая группа, на которой обсуждаются пути совершенствования критериальной системы оценивания». «Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, сопоставимые с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем», - заключила вице-министр образования.

На неделе отмечается праздник работников социальной защиты населения. В честь этого в столицу были приглашены победители республиканского конкурса «Лучший работник в системе социальной защиты». Торжественную церемонию награждения провел заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, который считает, что «социальный работник – призвание. У человека должно быть такое сердце, чтобы он оказывал доброту, влияние особенно тем людям, которые нуждаются в поддержке и помощи.

Цикл материалов по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», свидетельствует о том, что цифровизация смело входит во все сферы нашей жизни. Об этом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев доложил на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

Корреспонденты МИА «Казинформ» в регионах Казахстана, как всегда, полно осветили жизнь в 14 областях страны, столице Нур-Султане, городах республиканского значения Алматы и Шымкент и космическом комплексе «Байконур». Самыми активными в последнюю неделю октября стали собкоры из Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей, самыми популярными материалами, набравшими тысячи просмотров, были сообщения коллеги из Атырауской области.

В завершение, желая всем хороших выходных, хочется напомнить, чтобы вы не забыли поздравить сильную половину человечества со Всемирным днем мужчин. Идея празднования этого дня была озвучена в 2000 году. Инициативу поддержали представители Организации Объединённых Наций и других международных организаций. С тех пор Всемирный день мужчин отмечают во многих странах в первую субботу ноября. И да, вместе с МИА «Казинформ» вы будете всегда в курсе актуальных и правдивых новостей!