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Судьба казахстанской науки в руках бизнеса - сенатор
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судьбу казахстанской науки решит бизнес, заявил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, выступая на II международном форуме «Коммерциализация технологий - инструмент интеграции науки и бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Судьбу нашей науки решит наш бизнес. Это никакое не преувеличение. Будет спрос бизнеса на инновации - наука получит (развитие), не будет спроса на науку, то мы будем также в вялотекущем режиме развиваться», - сказал Бакытжан Жумагулов.
Депутат подчеркнул, что в Послании Главы государства поставлена задача стимулирования спроса на новые технологии со стороны реального сектора.
«Для этого решения в плане законотворчества мы готовы плотно поработать - и Мажилис, и Сенат Парламента», - заверил Бакытжан Жумагулов.
Принципиальным шагом для Казахстана, по словам сенатора, стало внедрение софинансирования реальных научных разработок бизнесом.
«Честно скажу, я сам не верил, что бизнес вложит свои средства в науку. А сейчас 13% от общего финансирования - это ощутимо», - добавил Бакытжан Жумагулов.
Однако, как отметил сенатор, у нашего бизнеса на сегодня нет системного спроса на науку и технологические достижения.
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