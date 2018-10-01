Судьба казахстанской науки в руках бизнеса - сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Судьбу казахстанской науки решит бизнес, заявил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, выступая на II международном форуме «Коммерциализация технологий - инструмент интеграции науки и бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Судьбу нашей науки решит наш бизнес. Это никакое не преувеличение. Будет спрос бизнеса на инновации - наука получит (развитие), не будет спроса на науку, то мы будем также в вялотекущем режиме развиваться», - сказал Бакытжан Жумагулов.

Депутат подчеркнул, что в Послании Главы государства поставлена задача стимулирования спроса на новые технологии со стороны реального сектора.

«Для этого решения в плане законотворчества мы готовы плотно поработать - и Мажилис, и Сенат Парламента», - заверил Бакытжан Жумагулов.

Принципиальным шагом для Казахстана, по словам сенатора, стало внедрение софинансирования реальных научных разработок бизнесом.

«Честно скажу, я сам не верил, что бизнес вложит свои средства в науку. А сейчас 13% от общего финансирования - это ощутимо», - добавил Бакытжан Жумагулов.

Однако, как отметил сенатор, у нашего бизнеса на сегодня нет системного спроса на науку и технологические достижения.