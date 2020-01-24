Судьба «Bek Air» находится в руках самой авиакомпании - Питер Гриффитс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Судьба авиакомпании «Bek Air» находится в руках самой «Bek Air». Об этом на брифинге заявил генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс.

«Цель существования любого регулятора – обеспечение безопасности для каждого пассажира», - подчеркнул П.Грифитс.

Он отметил, что «Авиационная администрация Казахстана» уведомляла авиакомпанию обо всех обнаруженных ею нарушениях и дает авиакомпании «Bek Air» возможность по устранению данных нарушений.

«В связи с тем, что обнаружения были достаточно серьезными, мы дали «Bek Air» возможность с ними ознакомиться. Данный список состоит из серий и фактов, которые мы установили, но это еще не полный список. В настоящий момент идут еще две проверки. Наша проверка должна завершиться 26 января», - сказал П.Гриффитс.

Касательно второй проверки, генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» проинформировал, что ее осуществляет транспортная прокуратура, и, по его мнению, она должна завершиться 10 февраля.

«Как только обе эти проверки будут окончены, то соответствующие акты будут направлены в адрес авиакомпании и затем у нее есть возможность предоставить план устранения нарушений, а мы проводим оценку того, насколько план подходит для устранения нарушений. В случае, если план будет принят, то у авиакомпании имеется срок до 6 месяцев для корректировки соответствующих нарушений, то есть мы дали «Bek Air» возможность ответить на первоначальные наши обнаружения и как только мы закончим свою проверку окончательно, то мы направим в их адрес еще одно письмо, в котором они найдут весь список нарушений, которые были обнаружены», - сказал он.

«Bek Air» должен ставить авиационную безопасность на первое место. В противном случае никто из нас не поставит подпись на документ, согласно которому они вернуться в небо», - подчеркнул П.Гриффитс.