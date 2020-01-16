Судьба авиакомпании Bek Air решится 20 января - Питер Гриффитс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Авиационной администрации Казахстана не согласились с доводами руководства авиакомпании «Bek Air» касательно заявления о нарушении правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В обращении авиакомпании указывается, что Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификата эксплуатанта без указания причины и информирования о принятом решении, что по мнению АО «Bek Air» является нарушением «Правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов», - говорится в информационном сообщении.

Согласно информации, причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета «Фоккер-100». Об этом прямо указано в радиограмме РД270510 от 27.12.2019 г., направленной в адрес АО «Bek Air». Такое решение принято в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов.

«Также эта мера исходит из требований вышеуказанных Правил, согласно которому уполномоченная организация приостанавливает действие сертификата эксплуатанта в случае несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и ограничений. Подтверждением нарушений, допущенных авиакомпанией, явилась просмотренная в тот же день видеозапись аэропорта, где видно, что при подготовке самолета к полету, который в последствии потерпел крушение, не выполнены сертификационные требования по устранению или предупреждению обледенения, а также эксплуатант не обеспечил контроль за их выполнением», - добавили в ААК.

К тому же, добавляют в Авиационной администрации Казахстана, это является грубым нарушением «Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан», согласно которому не допускается начинать полет, если присутствует иней, мокрый снег или лед на поверхностях крыльев, фюзеляжа, органов управления, оперения, воздушных винтов, лобового стекла, силовой установки или на приемниках воздушного давления барометрических приборов воздушного судна.

«В связи с этим, из соображения обеспечения безопасности полетов других воздушных судов, принадлежащих АО «Bek Air», 27 декабря 2019 года Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении действии сертификата эксплуатанта. В тот же день по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева назначена внеплановая проверка деятельности АО «Bek Air», чтобы убедиться в том, что его персонал, программы подготовки, средства, процедуры и воздушные судна соответствуют требованиям и пригодны для выполнения полетов», - отметили в ААК.

Уведомлением о принятом решении приостановить действие сертификата эксплуатанта является вышеуказанная радиограмма.

Как сообщают в администрации, необходимо отметить, что согласно законодательству инспекторское предписание об устранении нарушений законности выдается по итогам проверки, которое еще не завершено. Также в настоящее время изучается вопрос соответствия ранее выданного сертификата АО «Bek Air», в рамках внеплановой проверки, проводимой Авиационной администрацией Казахстана в деятельности эксплуатанта.

Гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс также сообщил, что судьба авиакомпании «Bek Air» решится 20 января.

«Сейчас я поговорил с комиссией, и к следующему понедельнику мы уже можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air. (...) Продолжение эксплуатации судов данной авиакомпании с учётом отсутствия сертификата (IOSA, прим. ред) свидетельствует о том, что что-то было не так с этой авиакомпанией. Поэтому я принял решение начать расследование относительно того, как работала авиакомпания. За короткий период произошло два инцидента (первый – в 2016 году, прим. ред), и, конечно, это не может не вызывать озабоченность. Мы пытаемся расследовать то, каким образом данная авиакомпания соблюдала все требования по авиационной безопасности и как это всё контролировалось», - отметил П. Гриффитс в интервью Рахиму Ошакбаеву на программе «Круглый стол».



