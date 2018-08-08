Суд Атырау оштрафовал трех продавцов за незаконную торговлю религиозной литературой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За незаконную торговлю религиозной литературой троих продавцов оштрафовали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением по борьбе с экстремизмом ДВД Атырауской области с начала года было выявлено 7 фактов реализации жайнамазов, электронной религиозной литературы в не предназначенных для этого местах. Трое продавцов решением суда уже были привлечены к ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях» КоАП РК. Каждый из них по решению суда обязан выплатить штраф в размере 84 тысяч тенге. Остальные дела находятся на рассмотрении судебных органов», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Для получения разрешения на реализацию религиозной литературы нужно обратиться в управление по делам религии Атырауской области либо в местный исполнительный орган, проинформировали в полиции.

Торговля допускается в киосках, расположенных на территориях религиозных учреждений или в специальных точках продаж торговых центров. Не допускается продажа религиозной литературы вблизи объектов образования и иных государственных учреждений. Расстояние таких торговых точек должно быть не менее 300 метров от социальных объектов.

В Атырауской области работают 12 точек по реализации религиозной литературы. 10 из них находятся в Атырау, две - в городе Кульсары Жылыойского района.