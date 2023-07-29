Суд Астаны приговорил к тюрьме создателей финпирамиды Antares

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор создателям и руководителям финансовой пирамиды Antares, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором суда Б. и И. признаны виновными за создание и руководство финпирамиды (часть 3 пункт 2 статьи 217 Уголовного кодекса РК). Б. осужден к 6 годам 6 месяцам, а И. осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финорганизациях», - говорится в сообщении городского суда.

Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares, а также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Всего по делу признаны потерпевшими 33 жителя различных городов Казахстана.

«Вина осужденных доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями аудиторского отчета и экспертиз, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевших денежных средств в финансовую пирамиду», - заключили в суде.