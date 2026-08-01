Суд Астаны отменил приказ АЗРК о расследовании в отношении Documentolog

ТОО «Documentolog» прокомментировало ситуацию вокруг антимонопольного разбирательства с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК), связанного с выводами ведомства о положении компании на рынке электронного документооборота и предполагаемой незаконной блокировке переписки, передает корреспондент агентства Kazinform.

21 августа 2025 года на сайте информационного агентства Kazinform была опубликована информация о заявлении ТОО «Documentolog» в связи с пресс-релизом АЗРК о признании компании доминирующим субъектом рынка электронного документооборота и проведении расследования по вопросу предполагаемого злоупотребления доминирующим положением.

В компании тогда заявили, что не согласны с выводами антимонопольного органа и считают их не соответствующими действительности. Также в Documentolog сообщили о намерении обжаловать действия АЗРК в судебном порядке.

По данным Documentolog, 17 октября 2025 года судебная коллегия по административным делам суда города Астаны удовлетворила иск компании, признав незаконным и отменив приказ от 4 апреля 2025 года № 14-ОД «О проведении расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции».

Кроме того, как сообщили в компании, суд взыскал с антимонопольного органа в пользу ТОО Documentolog судебные издержки.

После этого компания обратилась в антимонопольный орган с требованием принять меры в отношении должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

— В связи с его направлением (должностного лица — Прим. ред.) на обучение проведение служебного расследования приостановлено до завершения обучения, после чего подлежит возобновлению, — говорится в ответе уполномоченного органа.

Как отметили в товариществе, согласно ответу антимонопольного органа от 15 июля 2026 года № ЗТ-2026-02824785, по факту выявленных нарушений было инициировано служебное расследование в отношении должностного лица.