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    07:44, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Суд Алматинской области закрыли на карантин

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Суд Алматинской области закрыли на карантин с 20 января по 2 февраля 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского суда в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы.

    «Постановлением главного государственного санитарного врача города Талдыкорган от 20 января 2021 года «О введении карантинных мероприятий в здании и на территории РГУ «Алматинский областной суд»:

    В здании и на территории областного суда введены карантинные меры с 20 января по 2 февраля 2021 года:

    * работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы;

    * всем, кроме сотрудников СЭС, категорически запрещается посещение здания суда;

    * назначенные к рассмотрению на данный период дела будут отложены на более поздний срок, о дате и времени которых участники будут извещены дополнительно;

    * материалы, поступившие в порядке статьи 107 УПК, будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда», - говорится в сообщении суда.


    Напомним, согласно данным матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января, Алматинская область находится в «желтой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Алматинская область Суды Минздрав РК
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