ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Суд Алматинской области закрыли на карантин с 20 января по 2 февраля 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице Алматинского суда в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

Работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы.

«Постановлением главного государственного санитарного врача города Талдыкорган от 20 января 2021 года «О введении карантинных мероприятий в здании и на территории РГУ «Алматинский областной суд»:

В здании и на территории областного суда введены карантинные меры с 20 января по 2 февраля 2021 года:

* работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы;

* всем, кроме сотрудников СЭС, категорически запрещается посещение здания суда;

* назначенные к рассмотрению на данный период дела будут отложены на более поздний срок, о дате и времени которых участники будут извещены дополнительно;

* материалы, поступившие в порядке статьи 107 УПК, будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда», - говорится в сообщении суда.





Напомним, согласно данным матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января, Алматинская область находится в «желтой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции.