Суд Adidas и Nike из-за трех полосок: решение вынесут в конце мая

В Германии проходит суд между Adidas и Nike. Два популярных бренда судятся из-за нарушения авторских прав. Adidas обвинила Nike в незаконном использовании трех полосок в дизайне брюк, передает агентство Kazinform со ссылкой на газету Die Zeit.

Три параллельные полоски — известная торговая марка компании Adidas.

В 2022 году аналогичные полосы на брюках появились у американской компании Nike. Adidas подала в суд.

Но в Nike претензии посчитали необоснованными. По их мнению, дизайн очень распространенный и многие компании использовали изображения трех полосок в своей одежде.

Тогда суд запретил Nike предлагать пять конкретных пар брюк на территории Германии. Nike обжаловала это решение, но суд оставил приговор без изменения. Nike вновь его обжаловала, теперь решение необходимо принимать заново. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 28 мая.

Ранее Adidas отказалась от номера 44 на форме сборной Германии по футболу. Речь идет о футболке с номером «44». Дизайн шрифта похож на запрещенную символику «SS».