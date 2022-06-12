12 Июня 2022 22:36

Субвариант «омикрон»-штамма выявили в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Высокий уровень иммунитета среди населения не позволяет широко распространиться новым субвариантам «омикрона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрон»-штамма BA.4, выявили в России. Об этом в воскресенье сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», - сказал он.

По словам К. Хафизова, забор биоматериала произведен в конце мая.

«В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют 95% от всех новых случаев инфицирований», - сказал он.

Эксперт пояснил, что хорошая иммунная прослойка сформировалась благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний, а также принятым противоэпидемическим мерам. Высокий уровень иммунитета среди населения не позволяет широко распространиться новым субвариантам «омикрона». «Несколько недавно опубликованных исследований показали, что варианты вируса, известные как BA.4 и BA.5, чуть более трансмиссивны, чем ранние формы «омикрона», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции.