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Субсидировать гранты для операторов «последней мили» планируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Апреля 2023, 13:51
Субсидировать гранты для операторов «последней мили» планируют в Казахстане Фото: medrab.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по обеспечению населения интернетом казахстанских сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раньше только административные здания, в том числе школы, больницы и акиматы, подключали сети и получали от операторов информацию о том, что в селах есть Интернет. А реальные дома и потребители остались без связи из-за отсутствия коммерческих интересов операторов. В этой связи, совместно со Всемирным банком мы намерены субсидировать специальные гранты, малых и средних операторов на поставку «последней мили», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, в 2020 году оптическая сеть была поставлена в 1200 селах, но доставка оптики до каждого дома была предпринята неправильно.

«В тех же селах подключаем к интернету 300 тысяч домов. Кроме того, остаются 500 сел, которые не имеют возможности привлекать оптику, к которым будет поставляться Интернет через спутники. Также в 134 селах планируется замена спутниковой передачи на наземную. Данные инициативы позволят сократить разрыв доступа в Интернет между городскими и сельскими населенными пунктами, повысить доступность информации», - добавил министр.


Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан   МЦРИАП  
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