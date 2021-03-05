Субсидировать до 80% арендной платы для нуждающихся в жилье планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется субсидировать арендную плату в частном жилищном фонде до 80% за счет государственных средств для нуждающихся в жилье. Об этом говорится в ответе Премьер-Министр РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня льготная ипотечная программа «Шаңырақ» реализуется в пилотном режиме (2020 – 2022 годы), участниками могут быть только граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище, то есть очередники местных исполнительных органов. Начиная с 2020 года, по данной программе поступило свыше 18 тысяч заявок, из которых на сегодня одобрено порядка 6,7 тысячи», - отметил Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в рамках программы «Шаңырақ» ставка вознаграждения по ипотеке составляет 5% годовых и является одной из самых низких. Одним из требований к участникам программы является наличие дохода от трудовой деятельности (не более 3,7-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи). Данное требование установлено в целях обеспечения доступным жильем наиболее нуждающихся очередников. Ипотечное кредитование – это высокорисковые инструменты для финансовых институтов. Оценка платежеспособности заемщика по доходам их трудовой деятельности является гарантом для своевременного исполнения обязательств и исключает риски «неработающих» займов в кредитном портфеле финансовых институтов. Средства АО «Отбасы банк» для реализации пилотного проекта «Шаңырақ» предоставляются Национальным банком на возвратной и платной основе, что требует отбора заемщиков, способных исполнять свои обязательства.

«Исходя из вышеизложенного, без предоставления документального подтверждения доходов проверку платежеспособности граждан осуществлять не представляется возможным. Вместе с тем в настоящее время в целях эффективного решения вопросов обеспечения жильем очередников по поручению Главы государства прорабатывается вопрос по внедрению механизма субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде для наиболее нуждающихся очередников с доходами до 1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи. Так, планируется субсидировать арендную плату в частном жилищном фонде до 80% за счет государственных средств», - сообщил Аскар Мамин.

К примеру, как отмечено в ответе, при рыночной арендной плате в 100 тысяч тенге очередникам, имеющим доходы до 1-го прожиточного минимума, ежемесячно будут предоставляться субсидии в сумме порядка 80 тысяч тенге в счет арендной платы.

Также после принятия необходимых поправок в законодательство АО «Отбасы банк» будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет нуждающихся в жилье, а также приоритетно предоставлять жилье для очередников в соответствии с «лестницей доступности». Для этого на каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи, раскрывающий доходы, имущество и активы.

Справочно: лестница доступности подразумевает следующее:

– для очередников с доходами не более 1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будет предоставляться арендное жилье;

– для очередников с доходами до 3,1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будут предоставляться льготные займы под 2% годовых по программе «Бакытты отбасы»;

– для очередников с доходами до 3,7-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будет доступна программа «Шаңырақ».

Таким образом, данный подход позволит обеспечить адресность государственной поддержки для населения и охватить все категории нуждающихся в получении жилья.





Напомним, в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил субсидировать затраты на аренду жилья очередникам. При этом более 100 тысяч семей получат конкретную помощь.