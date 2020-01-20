Субсидирование выросло на 80% - Фонд «Даму»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управляющий директор Фонда «Даму» Айман Сарсенгалиева рассказала о высоком росте субсидирования по государственным программам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «Нурлы жер» в 2019 году были внесены изменения по отмене регионально-координационных советов при акиматах, а также расширены возможности реализации квартир не только через «Жилстройсбербанк», но и через банки второго уровня, прямая продажа, а также посредством ипотечной программы 7-20-25», - сказала Айман Сарсенгалиева на пресс-конференции в СЦК.





В целом, по ее словам, субсидирование по всем госпрограммам выросло на 80%, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

«По инструменту гарантирования кредитов на недостающую часть залогов у нас поддержано 8,6 тысяч проектов на сумму 302 млрд тенге. Также по гарантии в 2019 году стали работать по экономике простых вещей. Подписаны условия гарантирования с 8 банками, где банки сами принимают решения, что влечет за собой сокращение сроков рассмотрения», - подчеркнула спикер.

А. Сарсенгалиева также отметила рост проектов по всем программам гарантирования на 38%.

«Все это было возможно благодаря тому, что в 2017 году у нас пересмотрена стратегия в рамках поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства», - заключила она.