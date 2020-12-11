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Субсидирование кредитов МСБ до 6%: одобрены заявления 4 180 предпринимателей

Автор:  
Данияр Дауталиев
11 Декабря 2020, 14:36
Субсидирование кредитов МСБ до 6%: одобрены заявления 4 180 предпринимателей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заявления 4 180 субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших секторах экономики одобрены на субсидирование процентных ставок до 6% по кредитам на общую сумму 754 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные фонда развития предпринимательства «Даму», являющегося оператором программы, приводит Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Субсидии получили 2 738 субъектов МСБ или 65,5% от общего количества одобренных заемщиков. Общая сумма выплаченных субсидий составила 6,9 млрд тенге по 7 860 договорам банковского займа.

Субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам субъектов МСБ в пострадавших секторах экономики (в 29 отраслях экономики) рассчитано на период в 12 месяцев, начиная с момента объявления режима ЧП, то есть с 16 марта 2020 года.

«При этом под условия субсидирования попадают займы субъектов МСБ, действовавшие на 1 сентября 2020 года. Таким образом, вне зависимости от даты обращения заемщика в банк, просубсидированы будут все его платежи, начиная с 16 марта 2020 года до 15 марта 2021 года включительно. Субсидия перечисляется в банки и может быть использована заемщиком для погашения вознаграждения по своим займам. В случае если она не будет использована по истечению срока погашения займа, она выплачивается заемщику», - рассказал о реализации программы заместитель директора департамента стратегии и анализа АРРФР Дмитрий Золотухин.

Прием заявок на получение государственной субсидии был продлен с 30 октября до 1 декабря 2020 года, что предоставило возможность большему количеству МСБ участвовать в программе, а банкам своевременно направить необходимую информацию в «Даму». Благодаря этому еще было принято порядка 600 заявок.

«Данный механизм субсидирования был разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 сентября 2020 года, и является частью антикризисных мер Правительства для минимизации последствий ограничительных мер в период пандемии. В разработке механизма приняли участие Министерство национальной экономики, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, Фонд «Даму», НПП «Атамекен», Ассоциация финансистов Казахстана», - заключил Дмитрий Золотухин.


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