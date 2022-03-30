Субсидирование дачных маршрутов пообещал аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким Петропавловска Булат Жумабеков коснулся темы пассажирских перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году отчетная встреча градоначальника проходила в онлайн и офлайн-режиме. В течение получаса Б.Жумабеков рассказывал о результатах социально-экономического развития города за 2021-й год и планах на текущий. Около двух часов отвечал на вопросы горожан и после встречи провел личный прием граждан.

Одним из вопросов, волнующих горожан, является качество пассажирских перевозок и возникающие проблемы при безналичной оплате за проезд.

Б. Жумабеков напомнил, что в прошлом году приобрели 100 новых автобусов. Это позволило сразу обновить парк на 58%. Сейчас на 10 из 19 маршрутов курсируют новые автобусы.

«С сентября на всех автобусах городского общественного транспорта введена система электронной оплаты пассажиров «ALEMPEY». Планировалось, что платежи будут осуществляться только транспортными картами. Но было пожелание горожан, чтобы оплату в общественном транспорте можно было осуществить любыми картами. Иногда были сбои. В этом году наладим все, чтобы сбоев не было», - сказал Б.Жумабеков.

В апреле дополнительно установят валидаторы в 100 новых автобусах для удобства по безналичной оплате. С 1 мая электронное билетирование внедрят на дачных маршрутах, с 1-го июня - на пригородных.

«В этом году будем субсидировать пригородные и дачные автобусы. Для дачников это актуально. С 2017 года не менялся тариф на маршрутах. Из-за низкой рентабельности перевозчикам невыгодны эти маршруты, и были проблемы с графиком движения. Думаю, эту проблему решим», - отметил Б.Жумабеков.