18 Августа 2022 13:15

Субсидирование арендного жилья: Сколько казахстанцев нуждаются в помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше всего заявок на субсидирование арендного жилья одобрено от жителей Нур-Султана (78,2%), Актюбинской области (78,2%) и Восточно-Казахстанской области (56,5%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в «Отбасы банке», в общем заявки подали более 30 тыс. человек, из них более 7 тыс. – одобрены, почти 9 тыс. – находятся на рассмотрении, 14,6 тыс. заявок по различным причинам были отклонены.

Среди заявителей больше всего многодетных семей (более 12 тыс. заявок), инвалидов и семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов (по 3,5 тыс. заявок). Низкий показатель среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 415 заявок.

Наименьший процент одобрения заявок в Алматинской области (28,5%), Кызылординской области (22,4%), Жамбылской области (21%).

Среди причин отказов на первом месте находится несвоевременное введение смс-кода при регистрации – свыше 8 тыс. случаев. Также заявителям отказывали, когда доход каждого члена семьи превышал сумму прожиточного минимума – 1,6 тыс. случаев. Более 970 человек не оказалось в базе мобильных граждан.

Прием заявок начался в апреле текущего года. Программа жилищных выплат предусматривает выплату 50% арендной платы семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает одного прожиточного минимума в месяц. Оставшиеся 50% получатель оплачивает самостоятельно.